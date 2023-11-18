خالد بيبو: استبعاد أو ضم لاعبين للمنتخب شأن يخص جهازه الفنى

قال خالد بيبو، مدير الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن استبعاد أو ضم اللاعبين من وإلى المنتخب الوطني هو شأن يخص الجهاز الفني للمنتخب، متابعًا: “لا نتدخل في قراراته، مثلما لا نسمح لأحد بالتدخل في إدارة شئون فريقنا”.

وأضاف: “بالتالي كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود موقف للجهاز الفني للأهلي تجاه استبعاد أي من اللاعبين من معسكر المنتخب الأخير كلام عار تمامًا من الصحة، ولا توجد أي مناقشات في هذا الشأن”.

وتمنى بيبو التوفيق للمنتخب الوطني وجهازه الفني لتحقيق حلم كل المصريين بالتأهل لكأس العالم ٢٠٢٦.

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رباعي الأهلي في القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في بطولات "كاف"

وعلى صعيد آخر، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في بطولتي الأندية لعام 2023.

وحسبما ذكر «كاف» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن قائمة المرشحين ضمت رباعي فريق الأهلي، محمد الشناوي، محمود عبدالمنعم «كهربا»، والتونسي علي معلول، والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وضمت القائمة، ثنائي الوداد المغربي، يحيى عطية الله، ويحيى جبران، والكونغولي فيستون مايلي، لاعب بيراميدز، والمهاجم السابق ليانج أفريكانز التنزاني، والناميبي بيتر شالوليلي، مهاجم صن داونز الجنوب إفريقي، إلى جانب زين الدين بلعيد، لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، ومواطنه أيمن محيوس، اللاعب السابق لاتحاد العاصمة والمهاجم يفيردون سبورت السويسري.

وكان «كاف» قد أعلن في وقت سابق، أن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لهذا العام ستقام يوم 11 ديسمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية.

وسيتم خلال الحفل الإعلان عن العديد من الجوائز، من بينها أفضل لاعب في إفريقيا، وأفضل لاعب في بطولات الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل مدير فني وأفضل لاعبة وأفضل نادٍ وأفضل منتخب وطني.