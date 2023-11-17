الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رباعي الأهلي في القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في بطولات "كاف"

كهربا وبيرسي تاو
كهربا وبيرسي تاو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في بطولتي الأندية لعام 2023.

وحسبما ذكر «كاف» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن قائمة المرشحين ضمت رباعي فريق الأهلي، محمد الشناوي، محمود عبدالمنعم «كهربا»، والتونسي علي معلول، والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

ضمت القائمة، ثنائي الوداد المغربي، يحيى عطية الله، ويحيى جبران، والكونغولي فيستون مايلي، لاعب بيراميدز، والمهاجم السابق ليانج أفريكانز التنزاني، والناميبي بيتر شالوليلي، مهاجم صن داونز الجنوب إفريقي، إلى جانب زين الدين بلعيد، لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، ومواطنه أيمن محيوس، اللاعب السابق لاتحاد العاصمة والمهاجم يفيردون سبورت السويسري.

وكان «كاف» قد أعلن في وقت سابق، أن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لهذا العام ستقام يوم 11 ديسمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية.

وسيتم خلال الحفل الإعلان عن العديد من الجوائز، من بينها أفضل لاعب في إفريقيا، وأفضل لاعب في بطولات الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل مدير فني وأفضل لاعبة وأفضل نادٍ وأفضل منتخب وطني.

 

جائزة أفضل لاعب في بطولتي الأندية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الاهلى محمد الشناوي محمود عبدالمنعم

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