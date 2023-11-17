السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

التصريح بدفن جثة شاب توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة في المعصرة

جثة
جثة

صرحت نيابة حلوان الكلية، بدفن شاب عثر على جثته داخل منزله بمنطقة المعصرة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

حيث كشفت مناظرة نيابة حوادث حلوان الكلية، تفاصيل مصرع شاب عثر على جثته في منزله بمنطقة المعصرة.

تبين أن المتوفى في العقد الثالث من العمر ويرتدى ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وأرجع مفتش الصحة سبب الوفاة إلى إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات وعدم وجود شبهة جنائية.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بعثور الأهالى على جثة شاب فى ظروف غامضة.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التصريح بدفن العثور على جثة شاب مخدرات زائدة المعصرة نيابة المعصرة

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