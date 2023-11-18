تونس تستهل مشوارها فى تصفيات المونديال برباعية فى مرمى ساوتومى

استهل منتخب تونس مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا والمكسيك وكندا، بالفوز على ضيفه منتخب ساوتومي 4 / صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة.

وتقدم المنتخب التونسي عن طريق ياسين مرياح في الدقيقة 37، فيما أضاف زميله يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 79 سجل حمزة رفيعة الهدف الثالث، فيما اختتم فراس بالعربي الرباعية في الدقيقة 88.

وأضاع منتخب تونس العديد من الفرص السهلة خلال أحداث الشوط الأول قبل أن يتقدم ياسين مرياح في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، ليفك الاشتباك وينهي التعادل السلبي.

وكانت مباريات المجموعة قد انطلقت بمباراة بين غينيا الإستوائية وناميبيا وانتهت بالتعادل 1 /1، فيما فاز منتخب مالاوي على ليبيريا 1 / صفر.

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مالاوي تفوز على ليبيريا في تصفيات المونديال

وفي المجموعة ذاتها، فاز منتخب مالاوي على مضيفه ليبيريا 1 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026.

وسجل شيفيندو مباسي هدف المباراة الوحيد لمالاوي في الدقيقة 78.

وتضم المجموعة الثامنة منتخبات غينيا الإستوائية وساوتومي وتونس وناميبيا.

كانت مباريات المجموعة قد انطلقت بلقاء تعادل فيه منتخبا غينيا الإستوائية وناميبيا 1 /1، فيما يلعب المنتخب التونسي في وقت لاحق من اليوم الجمعة مع ضيفه منتخب ساوتومي.

غينيا تفوز على أوغندا في تصفيات المونديال

وفي نفس التصفيات، فاز المنتخب الغيني على ضيفه المنتخب الأوغندي 2 /1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقدم المنتخب الغيني عن طريق أوجيبو كامارا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك منتخب أوغندا التعادل عن طريق فهد بايو في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل سيدوبا سيسي الهدف الثاني للمنتخب الغيني.

وكانت مباريات المجموعة قد انطلقت أمس الخميس، وشهدت فوز الجزائر على الصومال 3 /1، فيما فاز منتخب موزمبيق على بوتسوانا 3 /2.