الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رأسية ويليامز تمنح غانا فوزًا مثيرًا على مدغشقر في تصفيات مونديال 2026

منتخب غانا
منتخب غانا

تمكن منتخب غانا من تحقيق الفوز على مدغشقر بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

والتقى منتخب غانا مع مدغشقر على ملعب "بابا يارا" في الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان إينياكي ويليامز قد سجل هدف انتصار غانا على مدغشقر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر المباراة بعد كرة عرضية رائعة من الجهة اليسرى سددها رأسية قوية في الشباك.

ويتواجد منتخبا غانا ومدغشقر في المجموعة التاسعة من التصفيات رفقة الكاميرون وتشاد ومالي وأفريقيا الوسطى وجزر القمر.

وحصد منتخب غانا أول 3 نقاط ليتواجد في المركز الثاني بينما جاء منتخب مدغشقر ثالثًا بدون رد من النقاط.

وكانت مباريات المجموعة قد انطلقت بلقاء فاز فيه منتخب جزر القمر على ضيفه منتخب أفريقيا الوسطى 4 /2.

وتقام اليوم الجمعة مباراة أخرى في المجموعة تجمع بين منتخبي تشاد ومالي.

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زامبيا تهزم الكونغو برازفيل 4 / 2 في تصفيات المونديال

وفي التصفيات الأفريقية، فاز منتخب زامبيا على ضيفه منتخب الكونغو برازفيل 4 /2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة.

وتقدم المنتخب الزامبي عن طريق باستون داكا في الدقيقة الخامسة، لكن المنتخب الكونغولي نجح في تسجيل هدفين عن طريق سيلفر مبوسي في الدقيقة 13 ومونس باسوامينا في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 43 عاد المنتخب الزامبي للمباراة بتسجيل هدف التعادل عن طريق لاميك باندا، قبل أن يضيف فاشيون سكالا الهدف الثالث في الدقيقة 69، ثم اختتم داكا الرباعية بتسجيل هدف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتضم المجموعة الخامسة كذلك منتخبات المغرب والنيجر وتنزانيا، فيما انسحب منتخب إريتريا من المنافسات.

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