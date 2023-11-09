الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكشف عن قائمة منتخب غانا لمباريات تصفيات كأس العالم 2026

منتخب غانا
منتخب غانا

كشف الأيرلندي كريس هويتون، المدير الفني لمنتخب غانا، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات فترة التوقف الدولي المقبلة في نوفمبر الجاري والتي سيخوض خلالها مباراتين بـ تصفيات كأس العالم 2026.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم الإثنين 13 نوفمبر وتستمر حتى 21 من الشهر نفسه.

قائمة منتخب غانا لمباراتي مدغشقر وجزر القمر بتصفيات كأس العالم 2026

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراس المرمى: لاورنس أتي زيجي، جوسيف وولاكوت، ريتشارد أوفوري.

خط الدفاع: أليدو سيدو، دينيس أودوي، جيدون منساه، حميدو أبدول فاتاوو، قاسم أدامز، نيكولاس أوبوكو، دانييل أمارتي، عبدول مؤمن.

وسط الملعب: بابا إدريسو، مجيد أشيميرو، عبدالصمد ساليس، إدموندو أدو، محمد قدوس، أندريه أيو.

الأجنحة:"عثمان بوكاري، جوسيف باينستيل، إرنيست نوماها، جوردان آيو، كمال الدين سوليمانا.

الهجوم: إيناكي ويليامز، أنتوان سيمينيو، جوناثان سواه.

ويفتتح منتخب غانا مبارياته في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بمواجهة منتخب مدغشقر الجمعة الموافق 17 نوفمبر المقبل، ثم يلتقي منتخب جزر القُمر يوم 21 من الشهر نفسه.

وأوقعت قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 المنتخب الغاني في المجموعة التاسعة رفقة منتخبات إفريقيا الوسطي، وتشاد، وجزر القمر، ومدغشقر، ومالي.

وحسم منتخب غانا تأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ستقام مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.وفشل منتخب غانا في التأهل من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 والتي استضافتها الكاميرون بعدما احتل قاع المجموعة الثالثة بنقطة وحيدة.

وأوقعته قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية رفقة منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية مع منتخبي الرأس الأخضر وموزمبيق.

ويواجه منتخب غانا نظيره الرأس الأخضر يوم 14 يناير المقبل في أولى جولات دور المجموعات لأمم إفريقيا، ثم يواجه منتخب مصر يوم 18 يناير، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب موزمبيق يوم 22 من الشهر نفسه.

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