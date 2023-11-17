الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الـ17 على التوالي.. سلة الأهلي يواصل انتصاراته ويهزم الزمالك في دوري المرتبط

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك لكرة السلة

واصل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، تفوقه على الزمالك وحقق الفوز عليه بنتيجة 75-64 في ختام منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري المرتبط موسم 2023-2024.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 48-23، قبل أن ينجح الزمالك في تقليص الفارق خلال الربع الثالث ليصل إلى 11 نقطة وتصبح النتيجة 59-48.

وفي الربع الرابع من المباراة، حافظ النادي الأهلي على تقدمه لينتهي اللقاء بانتصار الفريق الأحمر بنتيجة 75-64.

واستطاع الأهلي أن يحقق الفوز رقم 17 على التوالي أمام الزماك، حيث لم يخسر المارد الأحمر منذ الهزيمة في دوري المرتبط يوم 19 ديسمبر 2022.

وكان الأهلي قد حسم صعوده إلى الدور نصف النهائي عقب فوز فريق الشباب بالنادي على فريق الشباب بنادي الزمالك بنتيجة 72-58.

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الأهلي يضرب موعدًا مع الاتحاد السكندري في نصف النهائي

ضرب الأهلي موعدًا مع الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي حيث تمكن زعيم الثغر من الفوز على الجزيرة بنتيجة 80-71 ليكرر زعيم الثغر فوزه على نفس الفريق قبل مواجهة الأهلي.

وكان الأهلي حقق لقب دوري المرتبط في الموسم الماضي على حساب الاتحاد السكندري.

وفي نصف النهائي الآخر سيواجه سموحة الذي فاز على المصرية للاتصالات بنتيجة 105-96 على مستوى الفريق الأول، فيما فاز مرتبط سموحة على الاتصالات بنتيجة 80-53، مع سبورتنج الذي انتصر على الأوليمبي بنتيجة 80-67، فيما فاز مرتبط سبورتنج على الأوليمبي كذلك بنتيجة 51-42.

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