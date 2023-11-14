طرد ومشادات.. الأهلى يكتسح الزمالك بفارق 15 نقطة فى "قمة السلة"

حقق رجال الفريق الأول لكرة السلة بالأهلي فوزا كبيرا على حساب الزمالك بنتيجة 81/66 في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط والتي أقيمت في صالة ميت عقبة.

واقترب الأهلي من وضع قدميه في المباراة النهائية بعد الفوز بهذا الفارق الكبير من النقاط مع تفوق فريق المرتبط كذلك في المباراة الأولى.

ويعد هذا الفوز هو السادس عشر على التوالي للأهلي على الزمالك في منافسات كافة البطولات في أطول سلسلة بين الناديين في تاريخ اللعبة.

استمر كذلك التفوق الكبير للإسباني أوجوستي بوش على المدرب المخضرم أحمد مرعي حيث يتفوق بوش على مرعي في جميع المباريات الحاسمة التي خاضاها منذ فترة تواجد أوجوستي في الزمالك ومرعي في الاتحاد السكندري، قبل أن ينتقل الإسباني لتدريب الأهلي ويواصل السيطرة على جميع المواجهات مع تولي مرعي لقيادة الزمالك في الموسم الماضي.

بدأ الأهلي المباراة بقوة كبيرة ونجح عمرو زهران ومروان سرحان والأمريكي مارك ليونز في تسجيل عدة ثلاثيات متتالية، ساهمت في تسيُد الأحمر للمباراة مبكرا.

وأنهى الأهلي ربع المباراة الأول متقدما بفارق 12 نقطة وبنتيجة 30/18.

استمر تفوق كتيبة أوجوستي خلال ربع المباراة الثاني على الرغم من المحاولات البيضاء لتقليص الفارق.

وتعرض الإسباني أوجوستي بوش مدرب الأهلي للطرد مع تبقي 11 ثانية فقط على نهاية الربع الثاني بعد حادثة جدلية شهدت إلغاء سلة للأهلي أعقبها اعتراض كبير من أوجوستي ليقوم وائل إبرهيم حكم المباراة بطرده من الملعب.

وعقب طرد أوجوستي توقف اللقاء لأكثر من 35 دقيقة شهدت مشادات كبيرة، وخروج اللاعبين من أرض الملعب قبل أن تستأنف لاحقًا بعد إقناع لاعبي الأهلي وجهازه بالعودة لأرضية الملعب تحت قيادة المدرب العام أحمد الجارحي.

وانتهى نصف المباراة الأول بتقدم الأهلي 43/37.

بدأ الزمالك الشوط الثاني بقوة ونجح في تقليص الفارق بثلاثية مبكرة وسط اهتزاز طفيف في مستوى الأهلي.

ومع انتصاف الربع الثالث من المباراة عاد لاعبو الأهلي للسيطرة على مجريات المباراة بالكامل، واستمروا بتوسيع الفارق حتى انتهى الربع بفارق 16 نقطة ونتيجة 60/44.

بدأت الفترة الرابعة والأخيرة بأداء كبير للغاية من لاعبي الأهلي الذين نجحوا في توسيع الفارق في بعض اللحظات لـ(25) نقطة وسط غياب تام لهجوم الزمالك عن التسجيل.

ولجأ أحمد الجارحي للتدوير وإشراك جميع اللاعبين من مقاعد البدلاء، بعد الاطمئنان للنتيجة لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 81/66.

ينص نظام دوري المرتبط على خوض كل فريق مباراتين للذهاب ومثلهما في الإياب بواقع اثنتين على مستوى الفريق الأول ومثلهما لفريق الناشئين تحت 18 سنة.

ويتأهل الفريق الذي يحقق ثلاثة انتصارات نحو الدور المقبل، وفي حال التساوي في عدد المباريات تصبح الأولوية لنتائج مباريات ونقاط مباراتي الفريق الأول.

وكان شباب الأهلي تحت 18 سنة قد حسموا مواجهة الذهاب، والتي سبقت مباراة الفريق الأول في صالة ميت عقبة بنتيجة 72/56.

وأصبح الأهلي بحاجة للفوز في مباراة واحدة فقط من مباراتي العودة لحسم بطاقة العبور نحو نصف النهائي.

ومن المقرر أن تُقام مباراتي الإياب مساء الجمعة المقبل في صالة الأهلي في فرع النادي بالجزيرة.