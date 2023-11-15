الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبرزها إيقاف أوجوستي مباراتين.. قرارات نارية من اتحاد السلة بعد أحداث مباراة القمة

أوجوستي بوش مدرب
أوجوستي بوش مدرب الأهلي لكرة السلة

أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة، مجموعة من القرارات الحاسمة بعد أحداث مباراة الأهلي والزمالك في دوري المرتبط.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 81-66 أي بفارق 15 نقطة في المباراة التي أقيمت على صالة عبد الرحمن فوزي بنادي الزمالك، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري المرتبط.

وشهد الشوط الأول من أحداث المباراة أزمة شديدة قبل نهايته، بعد اعتراض أوجوستي بوش مدرب الأهلي على قرار الحكم لبتم طرده من المباراة قبل أن يتعرض المدرب للسباب وإلقاء المقذوفات.

وطالب لاعبو الأهلي والجهاز الفني للفريق إخلاء المدرجات كشرط استكمال المباراة.

اقرأ أيضا.. الاعتداء على مدرب سلة الأهلى أوجوستى بوش داخل صالة الزمالك

قرارات اتحاد السلة بعد تلك الأحداث

- تغريم أوجوستي بوش مدرب الأهلي مبلغًا قدره 40 ألف جنيه وإيقافه مباراتين

- تغريم أحمد عزب لاعب الزمالك 10 آلاف جنيه وإيقافه مباراة

-تغريم نادي الزمالك 30 ألف جنيه بسبب شغب الجماهير

- تغريم النادي الأهلي 20 ألف جنيه لما صدر من أولياء الأمور ولاعبي فريق المرتبط والأول

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان مجددًا يوم الجمعة المقبل وذلك في حال فاز فريق الزمالك المرتبط، أما في حال انتصر فريق مرتبط الأهلي سيتأهل الفريق مباشرةً إلى نصف النهائي.

الأهلي الآن بحاجة إلى فوز واحد آخر بين مباراتين سيخوضهما الفريقين على مستوى الكبار والشباب، للتأهل إلى نصف النهائي.

ويواجه المتأهل بين الأهلي والزمالك مع المتأهل بين الاتحاد السكندري والجزيرة في الدور نصف النهائي.

الاعتداء على مدرب سلة الأهلى أوجوستى بوش داخل صالة الزمالك

تعرض الإسباني أوجوستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالأهلي، للاعتداء بالضرب من جانب مجموعة من المتواجدين في صالة ميت عقبة.

وبدأت الأحداث قبل 11 ثانية من نهاية الشوط الأول للمباراة عندما اعترض أوجوستي على أحد قرارات وائل إبراهيم بعدم احتساب سلة للأهلي سجلها مصطفى كيجو، لاعب الزمالك السابق، على الرغم من لمس الكرة للوحة بوضوح في اللقطات التليفزيونية.

واعترض أوجوستي بشدة على هذا القرار من جانب إبرهيم  بعد سلسلة من اللقطات الجدلية طوال أحداث الشوط الأول الذي كان يشهد تقدم الأهلي بفارق تسع نقاط.

وقام وائل إبرهيم بطرد أوجوستي لتبدأ مجموعة من المشادات خلف مقاعد بدلاء الأهلي مع رفض أوجوستي للخروج من الملعب ليقوم مجموعة من مشجعي الزمالك بالاعتداء عليه حسب الصور التي تم التقاطها في أرض الملعب.

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