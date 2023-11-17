سفارة اليونان في القاهرة تحتفل بالذكرى المئوية لمولد الفنانة اليونانية "ماريا كالاس"

أعلنت سفارة اليونان في القاهرة ودار الأوبرا المصرية عن تنظيم احتفالية بعنوان: "MARIA CALLAS: In Memoriam" وذلك إحياء لذكرى الفنانة اليونانية "ماريا كالاس"، بمناسبة مرور 100 عام على مولدها، فيما يقام الحفل الاثنين 4 ديسمبر 2023ـ الساعة 8.00 مساء المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

أوركسترا يوناني مصري

ومن المقرر أن يحيي الحفل أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو "ناير ناجي"، بمشاركة السوبرانو اليونانية"سونيا ثيودوريدو"، بالإضافة إلى الفنانات السوبرانو المصريات: "منى رفلة" و"تحية شمس الدين" و"داليا فاروق" و"دينا اسكندر".

ماريا كالاس

ماريا كالاس هي مطربة سوبرانو يونانية ولدت في مانهاتن بالولايات المتحدة لأبوين مهاجرين إلى اليونان، فيما تلقت ماريا تعليمها الموسيقي في اليونان. قدمت أول أداء غنائي درامي هام عام 1941 في أوبرا الموسيقي الإيطالي بوتشيني Puccini، حيث قدمت دور" Tosca"، واستمرت في الأداء الدرامي الأوبرالي المتفرّد مع كبار الملحنين إلى أن وصلت إلى الشهرة والعالمية عام 1949 حيث وصلت حينها ماريا كالاس قمة مسيرتها الفنية عندما راهنت على أداء دورين في نفس الأسبوع وهما "Brunnhilde" و"Elvira" في أوبرا "I Puritani" للمخرج Vincenzo والمثير للاهتمام أن الدورين كانا يتطلبان طبقات صوتية مختلفة، أدت ماريا الدورين بحرفية وإتقان ووقفت على المسرح وكأنها تؤدي بكل سهولة وخفّة، تلك البراعة في الأداء وطبقات الصوت المتناقضة على المسرح جعلتها مغنية عالمية بشهادة كبار موسيقيي العالم الذين شهدوا هذا العمل.

حتى أصبحت واحدة من أكثر مطربات الأوبرا شهرة وتأثيرًا في القرن العشرين. فيما أشاد العديد من النقاد بصوتها واداءها الرائع على مدار عقود فأصبحت أيقونة في عالم الغناء السوبرانو.

حياتها الشخصية كانت ممتلئة بالدراما، حيث أصيبت بمشاكل صوتية في أواخر الخمسينات، وغابت عن المسرح بحلول عام 1962، وظهرت بعدها بفترة وجيزة عام 1965 وأدت دور "توسكا" الشهيرة في كل من باريس ولندن ونيويورك، لتعيد مكانتها العالمية من جديد.

توفيت في 16 سبتمبر عام 1977، عن عمرٍ ناهز 53 عامًا، كانت قد تركت في وصيتها أن يُوزَّع رمادها في بحر إيجه وتم ذلك بالفعل.