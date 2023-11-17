معلم ينتقد "الخارجية البريطانية" لفشلها في مساعدة زوجته بغزة

انتقد زوج معلمة من ليفربول عالقة في غزة وزارة الخارجية لفشلها في مساعدة زوجته على الوصول إلى بر الأمان، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن العلاشي، التي تدرس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، سافرت إلى غزة في سبتمبر لزيارة عائلتها، وقد ظلت عالقة هناك وسط القصف الإسرائيلي المستمر منذ بدء الصراع مع حماس في 7 أكتوبر، وتعد علاشي مواطنة فلسطينية تحمل تأشيرة زوجية للبقاء في المملكة المتحدة، في حين أن زوجها فايز الشهاوي وطفليهما مواطنون بريطانيون.

وفي 8 نوفمبر، قدم الشهاوي وثائق هوية بناءً على طلب وزارة الخارجية، وتم إبلاغه بأنه يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لمشاركة تفاصيل زوجته مع السلطات المصرية، ولم يسمعوا أي شيء من حكومة المملكة المتحدة منذ ذلك الحين.

وقال: “كل ما أطلبه هو استعادة زوجتي”، أنا لا أطلب المزيد، وهذا حقي 100%، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير صادر لها.

مظاهرات امريكية في واشنطن تطالب بوقف اطلاق النار

وفي سياق متصل، انطلقت المزيد من الاحتجاجات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة في الولايات المتحدة صباح الجمعة، حيث قامت الشرطة بتفريق الحشود واعتقال المتظاهرين في مواقع مختلفة، في ظل تصاعد المتطلبات الدولية لانهاء الصراع ووقف اطلاق النار في غزة.

اعتقلت شرطة نيويورك يوم الجمعة أنصارا مؤيدين لفلسطين احتلوا مقر شركة نيوز كورب، الشركة الإعلامية التي تمتلك قناة فوكس نيوز وصحيفتي وول ستريت جورنال ونيويورك بوست، وفقا لمقاطع نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق صحيفة نيويورك تايمز الامريكية في تقرير لها.

وتجمع العشرات من المتظاهرين في ردهة نيوز كورب، وهم يهتفون “العار” و”فوكس نيوز.. لا يمكنك الاختباء”. أكاذيبكم تستر على الإبادة الجماعية”، حسبما افادت صحيفة الجارديان البريطانية.