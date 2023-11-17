الإسماعيلي يخسر وديا أمام فيوتشر بهدفين استعدادًا لاستئناف الدوري

خسر الإسماعيلي من فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدوري المحلي.

هدف الإسماعيلي الوحيد سجله عماد حمدي من رأسية متقنة قبل أن يتلقى الدراويش هدفين حيث كان هدف الانتصار للفريق المنافس في اللحظات الأخيرة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال على مشاركة أكبر عدد من اللاعبين للوقوف على مدى جاهزيتهم الفنية والخططية والبدنية خلال تلك التجربة القوية قبل استئناف المسابقة المحلية.

ويستعد الفريق للقاء بيراميدز نهاية نوفمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري.

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الإسماعيلي يتعادل وديًا مع المروج الليبي

وكان الإسماعيلي قد تعادل مع المروج الليبي بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعتهما باستاد الإسماعيلية، مساء الاثنين الماضي، في ظل توقف مسابقة دوري نايل حاليا.

وتشهد مسابقة دوري نايل حاليا، فترة توقف دولي، بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بمواجهتي جيبوتي وسيراليون، يومي 16 و19 نوفمبر الجاري، في الجولتين الأولى والثانية، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، والمقرر إقامته في كلا من (المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا).

أحرز هدف الإسماعيلي مروان حمدي في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول، وتعادل الفريق الليبي في الدقائق الأخيرة من المباراة من ركلة حرة مباشرة.

شهد اللقاء حضور علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة، وعماد سليمان المشرف العام على الكرة، وحرص الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، علي مصافحة الجهاز الفني لفريق المروج الليبي الذي يضم المدرب المصري أحمد أيوب.

وتأتي مباريات الإسماعيلي الودية ضمن استعدادات الدراويش لاستئناف مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، ومواجهة بيراميدز.

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