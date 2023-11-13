الإسماعيلي يتعادل وديا مع المروج الليبي 1/1

حقق فريق الإسماعيلي تعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق مع نظيره المروج الليبي، في المباراة الودية التي جمعتهما باستاد الإسماعيلية، اليوم الاثنين، في ظل توقف مسابقة دوري نايل حاليا.

وتشهد مسابقة دوري نايل حاليا، فترة توقف دولي، بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بمواجهتي جيبوتي وسيراليون، يومي 16 و19 نوفمبر الجاري، في الجولتين الأولى والثانية، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، والمقرر إقامته في كلا من (المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا).

أحرز هدف الإسماعيلي مروان حمدي في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول، وتعادل الفريق الليبي في الدقائق الأخيرة من المباراة من ركلة حرة مباشرة.

بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: محمد دسوقي ومحمد هاشم ومحمد نصر و إياد العسقلاني.

خط الوسط: محمد حسن ومحمد عبد السميع ومروان حمدي ونادر فرج وعبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: حسن صابر.

شارك في الشوط الثاني، باسم مرسي وحمدي النقاز، وصالح جمعة وأحمد وجيه، وعبدالله حسن بيدو ومحمد بيومي، بدلا من حسن صابر ومحمد هاشم، ومحمد حسن ونادر فرج، ومحمد عبد السميع ومروان حمدي.

شهد اللقاء حضور علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة، وعماد سليمان المشرف العام على الكرة، وحرص الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، علي مصافحة الجهاز الفني لفريق المروج الليبي الذي يضم المدرب المصري أحمد أيوب.

وتأتي ودية الإسماعيلي مع فريق المروج الليبي، ضمن استعدادات الدراويش لاستئناف مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، ومواجهة بيراميدز.

موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز بدوري نايل (موسم 2023/2024)

ومن المقرر أن يحل الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على نظيره بيراميدز، في الرابعة عصر الثلاثاء الموافق ٢٨ نوفمبر الجاري، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري نايل (موسم 2023/2024)، حسبما أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة اليوم الاثنين.