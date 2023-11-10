مران الإسماعيلي.. جمل فنية ومشاركة بيومي واستمرار تأهيل مخلوف

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مرانه اليوم الجمعة، علي الملعب الفرعي باستاد الإسماعيلية، استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم 28 من الشهر الجاري، في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري نايل (موسم 2023/2024).

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة ودية يوم الأحد المقبل أمام الهلال الليبي، وذلك ضمن برنامج إعداد الفريق خلال فترة توقف دوري نايل الحالية.

بدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة من أجل الارتقاء بالمستوى البدني للاعبين، ثم قسم الجهاز الفني اللاعبين إلي مجموعات وأدت كل مجموعة تدريبات علي الاستلام والتسلم والاستحواذ والتحرك بدون كرة، ثم تقسيمة قوية حرص خلالها إيهاب جلال المدير الفني للفريق، علي إعطاء التعليمات بضرورة تنفيذ الجمل التكتيكية بشكل سليم.

وحرص إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، علي عقد جلسة مطولة مع عمر الساعي لاعب وسط الفريق، وذلك في إطار حرص الجهاز الفني علي عقد اجتماعات مستمرة مع اللاعبين.

وشارك الثلاثي محمد بيومي وعبدالله محمد ومحمود اوتاكا، في جزء من التدريبات الجماعية، وذلك بعد انتهاء برنامج التأهيل المخصص لهم، بينما استمر محمد مخلوف خوض تدريباته التأهيلية المنفردة، تحت إشراف الجهاز الطبي وذلك تمهيدا لمشاركته في التدريبات الجماعية وفقا للبرنامج المخصص له.