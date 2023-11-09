الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلى يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال عن الدراويش

إيهاب جلال
إيهاب جلال

كشف أحمد سليمان، المتحدث باسم مجلس إدارة الإسماعيلي حقيقة رحيل إيهاب جلال، المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

متحدث الإسماعيلي يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال عن الفريق

وقال سليمان، في تصريحات متلفزة الخميس: "نحن نبحث عن الاستقرار الفني والإداري، إذ لماذا نغمر ونقرر إقالة الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال".

أضاف: "الوقت لنا يكون في صالحنا، إيهاب جلال ابن من أبناء النادي، ولا بد من الوقوف بجواره ودعمه، حتى يستطيع العودة مجددًا بالفريق إلى نغمة الانتصارات".

وواصل: "الجهاز الفني المعاون له يضم مدربين على مستوى عال، المجلس يعتبر إيهاب جلال بمثابة مشروع وليس فكرة مدرب فقط".

وأردف: "أعتقد أن نتائج هذا المشروع ستظهر الفترة المقبلة، في ظل الجهود الكبيرة والمبذولة من جانبهم، لاسيما خلال فترة توقف الدوري الحالية، فهي فرصة لتصحيح المسار".

وأوضح: "الإسماعيلي يقدم مستوى وأداء مميزا بجانب ظهور ناشئين واعدين بشهادة الجميع، لذلك النتائج حتما ستتحسن بشكل تدريجي بما يسعد ويرضي طموحات جماهيرنا العظيمة". 

كان بعض التقارير الصحفية، ربطت اسم إيهاب جلال، المدير الفني الحالي للإسماعيلي بالرحيل عن الفريق، بسبب سوء النتائج خلال المباريات السابقة بمسابقة دوري نايل.

ويحتل الإسماعيلي، حاليًا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز يتيم ومثله تعادل و4 هزائم.

ويستعد الدراويش لمواجهة بيراميدز في 28 نوفمبر الجاري على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة بمسابقة دوري نايل "موسم 2023 /2024".

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