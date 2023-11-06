الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إيهاب جلال يلوم لاعبيه.. وراحة سلبية 72 ساعة للاعبى الإسماعيلى

الاسماعيلى
الاسماعيلى

وجه إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى اللوم للاعبي فريقه، بسبب الخسارة أمام طلائع الجيش أمس، مطالبا الجميع بضرورة استغلال فترة توقف الدورى، لتصحيح الأوضاع ومصالحة جماهير الدراويش خلال الفترة المقبلة من خلال تحسين الأداء والنتائج والتواجد فى مركز متقدم بجدول الدورى. 

منح الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادى الإسماعيلى، لاعبيه راحة سلبية لمدة ثلاث أيام، رغم الهزيمة التى تلقاها الدراويش أمس أمام فريق طلائع الجيش بنتيجة 2/3 فى ختام مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقر أن يعود اللاعبون للتدريبات يوم الخميس المقبل، استعدادًا للقاء بيراميدز في الأسبوع السابع للدوري الممتاز احد ايام 28 أو 29 نوفمبر الحالي باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

 وفضل إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي إعطاء اللاعبين إجازة لمدة 72 ساعة تبدأ اليوم الاثنين، وذلك بهدف التقاط الأنفاس فى ظل عدم وجود ارتباطات للفريق، حتى موعد الانتهاء من معسكر المنتخب الوطنى الذى ينطلق يوم 12 نوفمبر الجارى ويستمر حتى يوم 20 من الشهر نفسه.

وتعرض الإسماعيلي للخسارة أمام الطلائع بثلاثة أهداف لهدفين، الأمر الذي أحزن الجماهير التي احتشدت في مدرجات إستاد الإسماعيلية لكي تؤازر اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تدفعهم خطوة للأمام وليس للخلف.

 تجدر الإشارة إلى أن الإسماعيلي لعب ست مباريات من بداية الموسم الحالي فاز بلقاء وتعادل في أخر وإنهزم خلال أربعة آخرهم أمام الطلائع ليتجمد رصيده عند 4 نقاط يحتل بهم المركز الرابع عشر بجدول المسابقة المحلية.

ويسعى ايهاب جلال لاستغلال الفترة الزمنية المقبلة لعمل فترة اعداد جديدة للاعبى الإسماعيلى، وعلاج الأخطار التى وقع فيها الفريق خلال الجولات الست التى أقيمت من عمر مسابقة الدورى، على امل تصحيح الأوضاع وتحسين النتائج قبل فوات الأوان.

الاسماعيلى ايهاب جلال راحة سلبية هزيمة جماهير الإسماعيلي

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