الإسماعيلي يفوز على ساحة دمياط بثلاثة أهداف نظيفة استعدادًا للقاء بيراميدز

حقق فريق الكرة بالنادى الإسماعيلي الفوز علي ساحة دمياط بنتيجة 3/ صفر فى المباراة الودجية التى جمعت الفريقين مساء اليوم ، ضمن استعدادات الدراويش لمواجهة بيراميدز فى الدورى الممتاز يوم 28 نوفمبر الجارى .

وسجل صالح جمعة هدفين أحدهما من ضربة جزاء وباسم مرسي هدف، وذلك في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين اليوم الأحد بإستاد الإسماعيلية ضمن استعدادات أصحاب الأرض لمواجهتهم مع بيراميدز بالأسبوع السابع للدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس بالقاهرة .

بدأ أبناء القميص الأصفر اللقاء بتشكيل مكون من عبدالله جمال لحراسة المرمى ومحمد هاشم وحمادة صلاح وكريم عرفات وأحمد محسن " الدفاع" وبشار أشرف ومصطفى فارس وعبد الله السعيد وأحمد وجيه "للوسط " ومحمود الشبراوي وباسم مرسي "للهجوم"

ولعب بديلا في الشوط الثاني إياد العسقلاني وعصام صبحي وعبداللة محمد وحمدي النقاز ومحمد حسن وصالح جمعة وعبداللة حسن ومروان حمدي وحسن صابر

جاء المباراة متوسطة، سيطر الإسماعيلي على شوطيها بفضل خبرة لاعبيه بالمقارنة بضيفهم ساحة دمياط وظهر صالح جمعة في قمة لياقته البدنية والفنية وأحرز هدفين أحدهما من ضربة جزاء وباسم مرسي اجتهد وسجل هدفا

تجدر الإشارة إلي أن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال اتفق علي خوض 4مواجهات ودية أخرى بعيدا عن مباراة ساحة دمياط أمام المروج الليبي وفيوتشر والطلائع والمقاولون العرب أيام 13 و17و19و22نوفمبر الحالي للتحضير للقاء بيراميدز الرسمي بالدوري الممتاز.

ويسعى ايهاب جلال لاستغلال فترة توقف الدورى من أجل تعديل الأوضاع داخل الفريق، والعودة لاستئناف الدورى بشكل أفضل من ذلك، حتى لا تسوء الامور فى حال استمرار النتائج السيئة للفريق، ومحاولة تحقيق الانتصارات التى تعد الوسيلة الوحيدة لمصالحة الجماهير الغاضبة.