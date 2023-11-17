المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية في حدائق الأهرام

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل عقار في منطقة حدائق الأهرام ويجري خبراء المعمل الجنائي معاينة تصويرية لموقع الحريق لبيان أسباب نشوبه وتقييم الخسائر.

وكانت الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بالجيزة تفيد بنشوب حريق بالطابق الثالث داخل عقار بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده النيران، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران وإخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.