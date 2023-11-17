اندلاع حريق فى منزل بالبدرشين

نشب حريق في أحد المنازل بمنطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، صباح اليوم، وقد هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث وتم التعامل معه.

ولم يسفر الحريق عن وجود أي خسائر أو إصابات في الأرواح البشرية، وتحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من غرفة العمليات بنشوب حريق في منزل بمنطقة البدرشين، وتوجهت سيارات الإطفاء، وتم التعامل مع الحريق وإخماده دون خسائر في الأرواح أو مصابين.

ويجري رجال الأمن المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.