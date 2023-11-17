مراسل "إكسترا نيوز": وصول طائرة سعودية تضم سيارات إسعاف لمطار العريش

كشف مراسل فضائية إكسترا نيوز، منذ قليل، عن وصول طائرة تابعة للمملكة العربية السعودية، لتكون ثاني طائراتها اليوم إلى مطار العريش تحمل مساعدات إنسانية لأهالي غزة، تمهيدًا لنقلها إلى القطاع.

وقال مراسل القناة، أن الطائرة الثانية، تضم عددا من سيارات الإسعاف وبعد المساعدات الطبية والمستلزمات الغذائية.

وبحسب وكالة الأنباء "واس"، تأتي المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وكان وجه مبارك الدوسري، مدير إدارة الفروع بمركز الملك سلمان للإغاثة، الشكر لـ مصر لتسهيل وصول المساعدات السعودية لغزة.

وقال، خلال لقاء خاص بفضائية القاهرة الإخبارية، من أمام معبر رفح، اليوم الأحد، إن فلسطين في وجدان كل إنسان مسلم عربي، منوهًا بأن العمل الإنساني للشعب الفلسطيني مستمر طوال القضية الفلسطينية التي مضت.