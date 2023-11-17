الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب الشباب يسقط الجزائر بثلاثية نظيفة في بطولة شمال إفريقيا

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

حقق المنتخب الوطني للشباب فوزا مهما على حساب نظيره منتخب الجزائر، بنتيجة 3/0، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، في بطولة شمال إفريقيا المقامة حاليا في تونس تحت 20 سنة.

سجل ثلاثية الفراعنة الصغار، عبدالرحمن خالد في الدقيقة الـ11، من الشوط الأول.

وأضاف محمد عبدالله، ثاني أهداف الفراعنة الصغار، في الدقيقة الـ47، من بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الـ86، يضيف أحمد خالد كاباكا يسجل ثالث أهداف الفراعنة الصغار، من ضربة جزاء.

وشهدت أحداث المباراة إشهار الكارت الأحمر، من قبل حكم الساحة في وجه مدافع منتخب الجزائر، بعد إعاقة جناح منتخب مصر، وذلك في الدقيقة الـ80، من عمر المباراة.

وكانت بطولة شمال إفريقيا، المقامة في تونس حاليا، انطلقت الإثنين الماضي وتستمر حتى الثلاثاء المقبل 21 من الشهر ذاته.

ويشارك في المسابقة القارية، 5 منتخبات وهم المغرب وتونس، ومصر وليبيا والجزائر.

ويتربع المنتخب المغربي على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه الفراعنة الصغار برصيد 4 نقاط، ثم تونس 3 نقاط، وليبيا نقطة يتيمة وأخيرا الجزائر بلا أي رصيد من النقاط.

وتعادل منتخب مصر للشباب من نظيره الليبي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في افتتاح مشواره بالبطولة القارية تحت 20 سنة.

سجل معتز محمد هدف التقدم للفراعنة الصغار في الدقيقة 31، فيما سجل مروان الزقوزي هدف التقدم لمنتخب ليبيا في الدقيقة 32 من خطأ دفاعي داخل منطقة الجزاء.

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