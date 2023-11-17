"لا مزيد من الأكاذيب".. استقالة صحفية فى "نيويورك تايمز" بسبب غزة

أعلنت آن بوير، محررة الشِعر في مجلة نيويورك تايمز الأمريكية، عن استقالتها، وعللتها بأنها "لا تستطيع أن تكتب عن الشعر بنبرة معقولة، بهدف تعويدنا على هذا المناخ من المعاناة غير المنطقي".

وكتبت "بوير" على صفحات حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "حرب إسرائيل التي تدعمها أمريكا ضد شعب غزة ليست في مصلحة أحد"، مضيفة أنه "لا يوجد أمن في هذه الحرب ولا منها، لإسرائيل أو الولايات المتحدة أو أوروبا أو الشعب اليهودي".

وأضافت: "إن هذه الحرب لا تخدم سوى الأرباح الكبيرة لمنتجي النفط والأسلحة، هذه ليست مجرد حرب صواريخ واحتلال للأراضي، بل هي عقود من الاحتلال والتهجير القسري، إنها حرب مستمرة ضد الشعب الفلسطيني الذي يقاوم التهجير والحرمان والسيطرة والحصار والسجن والتعذيب".