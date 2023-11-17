الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"لا مزيد من الأكاذيب".. استقالة صحفية فى "نيويورك تايمز" بسبب غزة

آن بوير
آن بوير

أعلنت آن بوير، محررة الشِعر في مجلة نيويورك تايمز الأمريكية، عن استقالتها، وعللتها بأنها "لا تستطيع أن تكتب عن الشعر بنبرة معقولة، بهدف تعويدنا على هذا المناخ من المعاناة غير المنطقي".

وكتبت "بوير" على صفحات حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "حرب إسرائيل التي تدعمها أمريكا ضد شعب غزة ليست في مصلحة أحد"، مضيفة أنه "لا يوجد أمن في هذه الحرب ولا منها، لإسرائيل أو الولايات المتحدة أو أوروبا أو الشعب اليهودي".

وأضافت: "إن هذه الحرب لا تخدم سوى الأرباح الكبيرة لمنتجي النفط والأسلحة، هذه ليست مجرد حرب صواريخ واحتلال للأراضي، بل هي عقود من الاحتلال والتهجير القسري، إنها حرب مستمرة ضد الشعب الفلسطيني الذي يقاوم التهجير والحرمان والسيطرة والحصار والسجن والتعذيب".

مواد متعلقة

أذكار الصباح اليوم الخميس 16-11-2023 من القرآن والسنة

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

بنزيما يعتزم مقاضاة وزير الداخلية الفرنسى

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

"ليكيب" الفرنسية: يوليان دراكسلر يقترب من الانضمام لصفوف الأهلى القطرى

جوندوجان يكشف تفاصيل رحيله عن مانشستر سيتى وانتقاله لبرشلونة

أعضاء القافلة الدعوية: «النبي هو أول من تفتح له أبواب الجنة»

الأكثر قراءة

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

إقالة أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك.. و"الرشيدى" مُسيّرًا للأعمال

"لا مزيد من الأكاذيب".. استقالة صحفية فى "نيويورك تايمز" بسبب غزة

خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

"القاهرة الإخبارية": 20 شهيدًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين بغزة

لو فاتك التريند|إقالة رئيس "حماية المستهلك".. وكولومبيا تفوز على البرازيل بتصفيات المونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أربعون يومًا من الحرب الضارية على غزة

محمد الراعي

‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت فى غزة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه