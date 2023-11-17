الأردن.. عشرات الآلاف يشاركون فى وقفات ومسيرات غاضبة دعمًا لفلسطين

شارك عشرات آلاف الأردنيين في محافظات المملكة كافة، للجمعة السادسة على التوالي، في وقفات ومسيرات غاضبة دعما لـ فلسطين، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني، ندد المشاركون فيها بالجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية، واستهدافها للمساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية.

ودعا المتظاهرون إلى تحرك دولي وعربي فاعل ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، مستنكرين حالة الصمت الدولي تجاه هذا العدوان وسياسة الكيل بمكيالين.

ورفع المشاركون اللافتات والصور التي تعكس بشاعة الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مطالبين المجتمع الدولي والجهات الداعمة لحقوق الإنسان بالخروج عن صمتهم.

وأكدوا أن ما تقوم به قوات الاحتلال يتنافى كليًا مع الأعراف والتقاليد والقوانين الدولية، وقيم حقوق الإنسان، وشددوا على ضرورة اتخاذ موقف موحد تجاه ما يحدث على الأرض من قتل للإنسان الفلسطيني.

كما شددوا على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل القطاع، الذين يتعرضون لأبشع صور الإبادة الجماعية والتهجير القسري.

حصيلة ضحايا العدوان

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني، محرقتها الدامية في قطاع غزة، لليوم الـ 42 تواليًا، بتكثيف الغارات، مع استمرار قصف المنازل على رءوس قاطنيها، واقتحام مجمع الشفاء الطبي، وغيرها من المستشفيات والمراكز التابعة للقطاع الصحي، ومواصلة جرائم الإبادة الجماعية، مع تمدد عمليات التوغل البري من عدة محاور وسط مقاومة شرسة.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد ضحايا عدون الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي جوا وبحرا وبرا، إلى 11 ألفا و660 شهيدا، نحو 70% منهم من الأطفال والنساء، إلى جانب إصابة نحو 30 ألف مواطن، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.