عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلي ينتقم من أهالي مدن الضفة الغربية

بالتزامن مع ما يجري في قطاع غزة من مجازر، وجه الاحتلال الإسرائيلي حملة ممنهجة ضد أبناء الضفة المحتلة في مختلف المدن من جنين، للقدس، لطولكرم، وغيرها، أسفرت عن وقوع شهداء وجرحي ومصابين.

وأصيب المصور الصحفي الفلسطيني جوزيف حنضل، اليوم الجمعة، جراء اعتداء مستعمرين عليه قرب حاجز الكونتينر، شمال شرق بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر أمنية، بأن مستعمرين اعترضوا مركبة حنضل أثناء مروره على الشارع الرئيسي الواصل إلى أبو ديس والعيزرية، واعتدوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى لإصابته برضوض وجروح، كما رسموا نجمة داوود على المركبة، قبل أن يتمكن من الهروب والوصول إلى حدود بلدة أبو ديس حيث قدمت له الإسعافات الأولية.

مواجهات في كفر قدوم

فيما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

وندد المشاركون في المسيرة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية.

قمع مسيرة داعمة لغزة في الخليل

كما قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة دعم لقطاع غزة ومنددة بجرائم الاحتلال، في مدينة الخليل.

وانطلقت المسيرة من مسجد الحسين بمدينة الخليل، بعد صلاة الجمعة وصولا إلى دوار ابن رشد وسط هتافات تشيد بصمود الأهالي في غزة، ومنددة بمجازر الاحتلال بحق المواطنين العزل.

وأطلقت طائرة إسرائيلية مسيرة الغاز السام المسيل للدموع على المشاركين بالمسيرة على دوار ابن رشد وسط الخليل، مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

استشهاد شابين في الخليل برصاص الاحتلال

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن استشهاد شابين متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أن الشهيدين هما محمد كامل عوني أبو ميزر، وعبد الرحمن طلال أبو سنينة، من الخليل.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار في وقت سابق من صباح اليوم، صوب مركبة الشابين، عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل، ومنعت طواقم إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إليهما، قبل أن تنقلهما بمركبة إسعاف عسكرية، ليعلن لاحقا عن استشهادهما.

الاحتلال يمنع المصلين من دخول المسجد الأقصي

سلطات الاحتلال، صباح اليوم، من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصي المبارك، ومنعت عددا من المواطنين من الدخول لأداء صلاة الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الشبان بالضرب على مدخل باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصي، فيما منعت آخرين من الدخول.

وزير الخارجية يطالب إسرائيل بوقف العنف في مدن الضفة

فيما طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان صحفي، أن بلينكن شدد في مكالمة هاتفيّة مع بيني جانتس عضو مجلس الحرب المصغر، على ضرورة اتّخاذ خطوات لخفض التوتر في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال مواجهة تزايد مستوى عنف المستوطنين المتطرفين.

اعتداء ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر

وسجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أكثر من 240 اعتداء ضد الفلسطينيين، ما يعكس زيادة كبيرة في وتيرة عنف المستوطنين، حيث بلغ المعدل اليومي سبع حوادث مقارنة بثلاث حوادث يوميًا قبل العدوان.