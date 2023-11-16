الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأردن: قصف محيط المستشفى الميدانى فى غزة امتداد لجرائم الحرب الإسرائيلية

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن القصف على محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة "امتداد لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في القطاع".


وشدد الصفدي - في تصريحات إعلامية، على إدانة الحكومة الأردنية بالمطلق هذا العمل، قائلًا: "جريمة حرب جاءت في إطار قصف المستشفيات الذي يتصاعد في غزة خلال الأيام الماضية".

وأوضح أن الأردن ينتظر نتائج تحقيق القوات المسلحة حول ما حدث على أن "نقوم بكل الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية اللازمة للتعامل مع ما نعتبره جريمة".

وأضاف الصفدي أن "القانون الدولي يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بتوفير الحماية للمستشفيات، وبعدم إعاقة عملها، وبتوفير الحماية للعاملين فيها".

وأشار إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يروي دم نشامى القوات المسلحة الأردنيين تراب فلسطين وثرى فلسطين"، مؤكدًا أن الأردن قدم شهداء من أجل فلسطين في الماضي، وها هو الدم الأردني أيضا يروي ثرى غزة في هذه المرحلة.

ونوه وزير الخارجية الأردني إلى أن ذلك "لن يثنينا عن الاستمرار في تقديم كل ما نستطيعه لأهلنا في غزة".

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