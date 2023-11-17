الخارجية الفلسطينية: نواصل التحرك السياسى والقانونى لفضح جرائم الاحتلال ووقف العدوان بغزة

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن أنها تواصل مع سفارات وبعثات دولة فلسطين حول العالم، حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي في الدول المضيفة، وتكثف من جهودها لحشد أوسع موقف دولي ضاغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

التحرك يهدف لتعميق التحولات الإيجابية الملحوظة على مستوى الرأى العام عالميًا

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، أن هذا التحرك يأتي لتعميق التحولات الإيجابية الملحوظة على مستوى الرأي العام في الدول، وكذلك التحولات الإيجابية وإن كانت بطيئة في مواقف الدول التي أعطت الضوء الأخضر لدولة الاحتلال بحجة الدفاع عن النفس، وذلك من خلال سلسلة طويلة من الأنشطة والفعاليات التي تشهدها جميع الساحات في الدول وعلى مستوى الأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها ومؤسساتها ووكالاتها المتخصصة ذات العلاقة.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أنها، وبحضور يومي مكثف، تتواصل مع وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام، والانفتاح غير مسبوق على جميع مكونات المجتمعات المدنية في الدول المضيفة، لشرح وتوضيح وفضح جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال وبالأسلحة المحرمة دوليا، وكشف الأبعاد الحقيقية وراء هذه الحرب المدمرة التي تستهدف المواطنين المدنيين في قطاع غزة إما بالقتل أو التهجير، وللمطالبة بمواقف دولية أكثر جرأة تتسق مع القانون الدولي وممارسة أكبر الضغوط على إسرائيل لوقف عدوانها.

نعمل على توظيف الالتفاف الشعبى المؤيد لقضيتنا

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تعمل لتوظيف الالتفاف الشعبي العارم المؤيد للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني على المستوى العالمي وتحويله إلى ضغوط على صانعي القرار في الدول؛ من أجل حصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين ونيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعم الموقف الرسمي الفلسطيني المطالب بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين فورا، ودعم الجهود الفلسطينية المبذولة على المسار القانون الدولي، وصولًا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، موضحة أنها وسفاراتها وبعثاتها تتابع الحراك الحاصل في عدد من برلمانات الدول الغربية ومراكز صنع القرار تجاه اعترافها بدولة فلسطين.

وتابع بيان الخارجية الفلسطينية: "يتابع السلك الدبلوماسي الفلسطيني بشكل يومي روايات الاحتلال التضليلية وحملة الأكاذيب والفبركات الدعائية الإعلامية التي يحاول من خلالها شرعنة وتبرير جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، ويبذل جهودًا كبيرة في تفنيدها واحدة تلو الأخرى مسلحة بنشاط فاعل ومكثف على مستوى الإعلام والدبلوماسية العامة والرقمية، حيث زودتها بفيديوهات مركزية وصور وفيديوهات يومية أخرى توثق جرائم الاحتلال، يتم توزيعها على نطاق واسع على مراكز صنع القرار في الدول وكذلك مكونات الرأي العام والمجتمع المدني".