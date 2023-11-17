الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عن طريق التسلق.. سقوط أخطر حرامي شقق في المقطم

المتهم
المتهم

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (مجموعة من المشغولات الذهبية-  هاتفى محمول- 3 سماعات) من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المقطم.

txt

ضبط لص سرق أموال روضة أطفال فى التجمع الخامس

 وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" بإستخدام "أجنة حديدية"، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمسكنه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

أجهزة الأمن بالقاهرة عاطل له معلومات جنائية قسم شرطة دارالسلام قسم شرطة المقطم لص الشقق حرامي المقطم

الأكثر قراءة

إقالة أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك.. و"الرشيدى" مُسيّرًا للأعمال

أسباب طلب حارس الأهلي الرحيل عن القلعة الحمراء في الشتاء

يوفر 30 ألف فرصة عمل.. ميناء جرجوب يضاعف خدمات التجارة بين مصر وأوروبا

وصول طائرة سعودية تحمل سيارات إسعاف إلى مطار العريش تمهيدا لإدخالها غزة

كشف أخطر عصابة لسرقة أموال البنوك في أسوان

أهم الأهداف الاستراتيجية لتنمية قطاع الثروة المعدنية في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أربعون يوما من الحرب الضارية على غزة

محمد الراعي

‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت فى غزة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه