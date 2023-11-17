عن طريق التسلق.. سقوط أخطر حرامي شقق في المقطم

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (مجموعة من المشغولات الذهبية- هاتفى محمول- 3 سماعات) من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المقطم.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" بإستخدام "أجنة حديدية"، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمسكنه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.