بأسلوب النشل.. ضبط حرامي الهواتف بالجمالية

تمكن ضباط قسم شرطة الجمالية من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل".

البداية عندما شمت الخدمات الأمنية في الشارع بأحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجمالية، وتبين قيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، وضبط بحوزته (عدد 3 هواتف محمولة "مجهولة المصدر").

وبمواجهته أقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموه بالسرقة.