الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إقبال كبير على منافذ مبادرة خفض أسعار السلع.. والسكر بـ27 جنيهًا

صورة الحدث
صورة الحدث

تشهد المعارض السلعية المشاركة في مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع، إقبالًا كبيرًا من المواطنين؛ لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي وتستمر لمدة 6 أشهر منذ الإعلان عنها، تتضمن توفير 48 صنفًا لعدد 7 مجموعات سلعية بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%.

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وقال المصيلحي، إن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الغذائية، ما يسهم في تحقيق التوازن السلعي والمساهمة في السيطرة على مستويات الأسعار.

إقبال كثيف على منافذ بيع السلع

وتشهد منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين على منافذ بيع السكر المشاركة ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، حيث يتم توفيره بسعر 27 جنيهًا للكيلو في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتقوم المنافذ بتخصيص 2 كيلو سكر لكل مواطن المبادرة السكر للمواطنين مع إمكانية زيادته لصالح الأسر تمتلك عدد كبير من الأفراد.

وتسهم المبادرة في إحداث توازن في السوق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خاصة السكر والتي تشهد زيادة كبيرة في أسعارها لنقص المعروض.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، توجيهات لكل المديريات بتكثيف الحملات الرقابية لضمان حصول المواطنين على السلع بالخصومات المعلنة، فضلًا عن مراقبة طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على المنتج بالمبادرة من قبل المنتجين والعارضين.

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ونجحت الدولة مؤخرًا في تطبيق منظومة خفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وذلك بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية ومنافذ القطاع الخاص وكذلك المجمعات الاستهلاكية.

وتواصل الدولة ممثلة في وزارة التموين جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.

من جهته، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي معاون الوزير، إن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ ما بين 2000 إلى 3000 ‏طن سكر يوميًا بمنافذ صرف السلع التموينية للمستفيدين ‏من الدعم.

وأشار إلى أن الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تسهم في تلبية احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة المهمة.

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المخزون الاستراتيجي 100 ألف طن سكر أبيض مستورد مبادرة خفض الأسعار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المخزون الاستراتيجي للسكر رئاسة مجلس الوزراء السلع الأساسية التجارة الداخلية

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