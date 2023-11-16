الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تلاحق عصابة السكر: حبس 3 وضبط وإحضار آخرين

السكر
السكر

أمرت النيابة العامة، الخميس، 3 متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء.

تلقت النيابة محضرًا من الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ في ١٤/١١/٢٠٢٣، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية، المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني، وطرحها للتداول في الأسواق بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري، لتحقيق أرباح طائلة.

على إثر ذلك جرى ضبط عددٍ من المتهمين الضالعين في ارتكاب تلك الواقعة، وبحوزتهم خمسة وستون طن سكر تمويني، وباشرت النيابة تحقيقاتها وأمرت بحبس 3 من المتهمين وضبط آخرين وإحضارهم، كما أمرت ببيع مضبوطات السكر بالسعر الرسمي.

النيابة العامة سلعة السكر التمويني السوق السوداء شرطة التموين والتجارة الداخلية المواد الغذائية

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