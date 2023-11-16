حبس عاطل بتهمة حيازة كمية من المخدرات بقصد الاتجار بالوراق

أمرت نيابة شمال الجيزة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته على 7 "فرش" من مخدر الحشيش في الوراق.

وباشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع ديلر، لحيازته على مخدر الحشيش في الوراق، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات.

وكشفت التحقيقات، أنه ضبط بحوزته على 7 فرش حشيش، وبحوزته سلاح أبيض (مطواة)، ومبلغ مالي 500 جنيه.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

وتمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من مخدر الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.