الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 570 طن مخلفات وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بـ4 مراكز بأسيوط

رفع مخلفات
رفع مخلفات

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم رفع 570 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بـ4 مراكز والقرى التابعة لها، فضلًا عن تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة، وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكل الطرق الممكنة.

وأوضح محافظ أسيوط، تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والنهوض بقطاع النظافة وفقًا للإمكانات المتاحة، وذلك لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.


استمرار حملات النظافة للحفاظ على الشوارع


وأشار محافظ أسيوط إلى أن استمرار حملات النظافة والتجميل مستمرة، بالقرى والمراكز والأحياء؛ حفاظًا علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين.


في هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز الغنايم والبداري وديروط وصدفا حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات، من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، فضلًا عن شفط الأتربة من جانبي الطرق، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى، لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين باستخدام معدات الحملة الميكانيكية "سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات، سيارات النقل،.…" وغيرها، وهو ما أسفر عن رفع 570 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات.


وتم ذلك خلال حملات بإشراف ومتابعة مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومحمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، ومحمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، وخالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع الجهات المعنية بكل مركز.

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اللواء عصام سعد اسيوط مخلفات وقمامة تسوية وتمهيد الطرق إعادة الواجهة الحضارية

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