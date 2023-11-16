الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأحد.. انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الثروة الحيوانية بأسيوط

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضيِّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل 19 نوفمبر 2023 على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التي تسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة معلنًا دعمه الكامل للحملة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها.

وناشد محافظ أسيوط المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكل التعليمات والإرشادات من أجل القضاء الحفاظ على الثروة الحيوانية، لافتًا إلى استهداف تحصين 112 ألف رأس أبقار وجاموس، و47 ألف رأس أغنام وماعز، ليكون إجمالي العدد 159 ألف رأس ماشية بالتحصينات اللازمة لتوفير بيئة آمنة، وتجنب إصابة الحيوانات بالأمراض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

من جهته، أوضح الدكتور صلاح علي قطب، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، إن المديرية استعدت للحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، حيث تم تشكيل لجان متنقلة من أطقم الأطباء والمساعدين ورؤساء الأقسام وأطباء الوقاية بالإدارات البيطرية في كل مراكز المحافظة للمرور والتحرك من بيت لبيت وعلى جميع حظائر الماشية بكل أنحاء القرى.

هذا فضلًا عن المرور على محطات مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة ومزرعة كلية الزراعة بجامعة أسيوط ومزرعة كلية الزراعية بجامعة الأزهر فرع أسيوط ورصد أي حالات اشتباه في الإصابة بالأمراض الوبائية ومكافحتها طبقًا للخطة الموضوعة على أن تستمر الحملة حتى الوصول إلى المستهدف لضمان وصول أكبر تغطية ممكنة بالتحصين.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الحملة القومية الثالثة لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية

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