الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطاهرى يستعرض بتقنية الواقع المعزز إنجازات مصر (فيديو)

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

استعرض الإعلامي أحمد الطاهري من خلال تقنية الواقع المعزز إنجازات الدولة المصرية، قائلًا: “10 سنين مروا تحدينا العالم، وبلدنا اتبنت رغم كل التحديات هتعمل إيه في إرادة شعب أقسم على حماية مصر، وقدم الثمن من دم أولاده”. 

وأضاف “الطاهري” خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن ثورة يونيو مصر وجدت نفسها أمام تحديات كبيرة، حرب شرسة على الإرهاب، وتثبيت أركان الدولة والتنمية في كل المجالات، الدولة ورئيسها تعاملوا مع كل التحديات بشكل مباشر، إيد بتحارب الإرهاب وإيد بتبني، مصر حققت إنجازات كبيرة بشكل سريع.

الدولة خصصت 610 مليارات جنيه في استثمارات ومشروعات

وتابع: “قبل 10 سنين كان المخطط تحويل سيناء لبؤرة إرهابية، النهاردة سيناء آمنة مستقرة، إضافة إلى أن الدولة خصصت 610 مليارات جنيه في استثمارات ومشروعات، ورأينا 17 تجمعًا تنمويًا متكاملًا لأهالي سيناء، بجانب مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين”.

واختتم الإعلامي أحمد الطاهري: “جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت علينا بشكل كبير، لكن هذا التأثير كان على 100 دولة، ليس على مصر فقط، ولولا عافية اقتصادنا كان التأثير هيكون مرعب”.

أحمد الطاهري تقنية الواقع المعزز إنجازات إنجازات الدولة المصرية تحدينا العالم تقنية الواقع المعزز

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