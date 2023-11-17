الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى: شحنات القذائف لأوكرانيا "انخفضت" منذ حرب غزة

زيلينسكي
زيلينسكي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن شحنات قذائف المدفعية إلى بلاده "انخفضت" بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الشهر الماضي.

 

وقال زيلينسكي للصحفيين "لقد انخفضت إمداداتنا"، مشيرا خصوصا إلى القذائف من عيار 155 ملم التي تستخدم على نطاق واسع عند خطوط الجبهتين الشرقية والجنوبية في أوكرانيا.

 

وأضاف "الأمر ليس كما لو أن الولايات المتحدة قالت +لن نعطي أي شيء لأوكرانيا، لا، لدينا علاقات جادة وقوية للغاية".

 

وتابع "إنه أمر طبيعي، الجميع يقاتلون من أجل البقاء... لا أقول إنه أمر إيجابي، لكن هكذا هي الحياة وعلينا أن ندافع عما هو لنا".

 

وتواجه روسيا وأوكرانيا صعوبات في الحفاظ على مخزونهما من قذائف المدفعية بعد ما يقرب من عامين من الحرب.

 

في هذا الصدد، أكدت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أرسلت مليون قذيفة مدفعية لدعم العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا مقابل خبرة موسكو في مجال الأقمار الاصطناعية.

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