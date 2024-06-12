رسميًا.. التنسيق الثانوي العام 2024 بالقاهرة والمحافظات
التنسيق الثانوي العام 2024 من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، إذ يترقب طلاب الشهادة الإعدادية، إعلان تنسيق مدارس الثانوية العامة في محافظات الجمهورية من أجل معرفة موقفهم حسب درجاتهم في نتيجة الصف الثالث الإعدادي.
التنسيق الثانوي العام 2024
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مع انتهاء إعلان نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور إعلان التنسيق الثانوي العام 2024، حيث اعتمد عدد من المحافظات تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، نستعرض أبرزها في هذا التقرير.
تنسيق الثانوية العامة 2024 في المحافظات
- تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2024 في بعض المحافظات
- محافظة القاهرة: حددت درجات القبول عند 245 درجة كحد أدنى.
- محافظة الجيزة: تراوحت درجات القبول بين 218 و225 درجة، مع الإعلان الرسمي المتوقع قريبًا.
- محافظة الإسكندرية: حددت درجات القبول عند 227 درجة.
- محافظة أسوان: حددت درجات القبول عند 215 درجة.
- محافظة الإسماعيلية: حددت درجات القبول عند 230 درجة.
- محافظة القليوبية: حددت درجات القبول عند 225 درجة.
- محافظة الشرقية: تراوحت درجات القبول بين 235 و240 درجة.
درجات القبول بالمدارس الفنية2024
- 230درجة لمدرسة التكنولوجيا المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات.
- 230درجة لقسم اللوجستيات في مدرسة المعدات الثقيلة.
- 220درجة لتخصص معدات ثقيلة.
- 215درجة للأقسام الميكانيكية.
- 215درجة لمدرسة المهندس إبراهيم عثمان الصناعية للبنين.
- 224درجة لمدرسة البنات الكهربية في جميع التخصصات باستثناء التجميل، الذي يتطلب 205 درجات.
- 210درجات لمدرسة الزخرفية الصناعية للبنات والبنين.
- 208درجات لمدرسة المعمارية الصناعية العسكرية للبنين.
- 205 درجات لمدرسة السلام الزخرفية الصناعية العسكرية للبنين.