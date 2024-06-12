رسميًا.. التنسيق الثانوي العام 2024 بالقاهرة والمحافظات

التنسيق الثانوي العام 2024 من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، إذ يترقب طلاب الشهادة الإعدادية، إعلان تنسيق مدارس الثانوية العامة في محافظات الجمهورية من أجل معرفة موقفهم حسب درجاتهم في نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

التنسيق الثانوي العام 2024

وبالتزامن مع عملية البحث المتكررة عن تنسيق الثانوي العام 2024، تستعرض "الدستور" كافة التفاصيل ضمن خدمتها المستمرة على مدار الساعة عبر بوابتها الإلكترونية وحسابتها المُختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، للاطلاع على المزيد اضغط هنـــــــــــــا.

مع انتهاء إعلان نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور إعلان التنسيق الثانوي العام 2024، حيث اعتمد عدد من المحافظات تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، نستعرض أبرزها في هذا التقرير.

تنسيق الثانوية العامة 2024 في المحافظات

تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2024 في بعض المحافظات

محافظة القاهرة: حددت درجات القبول عند 245 درجة كحد أدنى.

محافظة الجيزة: تراوحت درجات القبول بين 218 و225 درجة، مع الإعلان الرسمي المتوقع قريبًا.

محافظة الإسكندرية: حددت درجات القبول عند 227 درجة.

محافظة أسوان: حددت درجات القبول عند 215 درجة.

محافظة الإسماعيلية: حددت درجات القبول عند 230 درجة.

محافظة القليوبية: حددت درجات القبول عند 225 درجة.

محافظة الشرقية: تراوحت درجات القبول بين 235 و240 درجة.

درجات القبول بالمدارس الفنية2024