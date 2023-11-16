مدرب جيبوتى: الخسارة بسداسية أمام الفراعنة "نتيجة غير عادلة"

تحدث عبد الرحمن أوكيه، المدير الفني لمنتخب جيبوتي، عن الهزيمة الكبيرة التي تلقاها فريقه اليوم أمام منتخب مصر بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسقط منتخب جيبوتي أمام منتخب مصر بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة.

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قال عبد الرحمن أوكيه المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة " كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ونعلم قوة منتخب مصر، بدأنا المباراة بطريقة دفاعية واللاعبون أصابهم اليأس الشديد عقب الهدف الثاني".

أضاف "هناك فارق كبير في المستوى بين الكرة المصرية والكرة في جيبوتي ونحن في مرحلة البناء والتأهيل كما أننا لدينا دوري ضعيف ليس مثل مصر والدول الكبيرة، توقعت الخسارة بـ 4 أهداف كحد أقصى والنتيجة العادلة 2-0".

وكشف "حاولت تطبيق طريقة الضغط العالي والدفاع المتقدم واعتمدت على طريقة 4-4-2 لكن اللاعبين لم يكونوا جاهزين بدنيًا وكانوا مجهدين للغاية".

وأتم تصريحاته "لم يكن هدفنا هو التأهل لكأس العالم، فقد كنا الأخير في المجموعة في التصفيات الأخيرة لكن هدفنا أن نتواجد في المركز الثالث أو الرابع مثلا لكن لا نتمنى أن نكون مركزا أخيرا بالمجموعة".

منتخب مصر يسحق جيبوتي بسداسية في بداية مشوار تصفيات مونديال 2026

واستهل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، بتحقيق فوز كبير على جيبوتي بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة.

سجل سداسية الفراعنة كل من، محمد صلاح "سوبر هاتريك" في الدقائق 17 و22 و48 و69، ومصطفى محمد هدفًا في الدقيقة 73.

وتصدر منتخب مصر مجموعته التي تضم أيضًا منتخبات إثيوبيا وسيراليون وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، برصيد 3 نقاط.

ويسافر منتخب مصر إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية، يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر.