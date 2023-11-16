الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مالك مكتب "كاستنج" دون ترخيص في الدقي

حبس مالك مكتب كاستنج
حبس مالك مكتب كاستنج

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس مالك مكتب "كاستينج"، لإدارته المكتب دون ترخيص وإستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو في الدقي.

وباشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع مالك مكتب "كاستينج"، لإدارته المكتب دون ترخيص وإستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات سمعية في الدقي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب "كاستنج" دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.. وإستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات سمعية بصرية دون ترخيص بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط (مالك المكتب)، وبتفتيش مقر المكتب فى حضوره تم ضبط إستوديو تصوير يحتوى على ("هارد ديسك" مُحمل عليه "مجموعة من الفيديوهات المصورة دون إجازة رقابية لراغبى التمثيل من مختلف الأعمار والأجناس) وكذا ضبط "كاميرا ديجتيال" معدة للتصوير السينمائى بها وحدة تخزين خارجية "محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبى التمثيل". 

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك المكتب وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى. 

نيابة شمال الجيزة حبس مالك مكتب كاستينج دون ترخيص استقطاب الشباب الفتيات تصوير مقاطع فيديو الدقي

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