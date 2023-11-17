الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مباريات

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-11-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

تلعب مباريات كرة القدم دورا مهما في تعزيز الوحدة الوطنية والدولية، فهي تجمع الناس من مختلف الخلفيات الثقافية والدينية والاجتماعية، كما تعتبر مصدرًا للإلهام والأمل بالنسبة للعديد من الناس، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-11-2023 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-11-2023 والقنوات الناقلة

مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم

سوازيلاند ضد ليبيا (15:00) 

غينيا ضد أوغندا (15:00)

جزر القمر ضد جمهورية أفريقيا الوسطى (15:00)

زامبيا ضد جمهورية الكونغو (18:00)

ليبيريا ضد غانا (18:00)

بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو (21:00)

الكاميرون ضد موريشيوس (21:00)

كوت ديفوار ضد سيشيل (21:00)

تونس ضد ساو تومي وبرينسيبي (21:00)

مالي ضد تشاد (21:00)

تذاع مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم عبر قنوات "SSC" السعودية، وتنقل مباريات منتخب مصر في تصفيات مونديال 2026 على قناة "أون تايم سبورتس"، كما ستقوم بعض القنوات العربية المفتوحة بنقل عدد من المباريات، مثل الرياضية المغربية والتليفزيون الجزائري.

أبرزها مباراة المنتخب.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 16-11-2023 والقنوات الناقلة

مباراة منتخب مصر.. موعد مباريات المنتخبات فى التصفيات المؤهلة لمونديال 2026

مباريات تصفيات كأس أوروبا

كازاخستان ضد سان مارينو (17:00)

مولدوفا ضد ألبانيا (19:00)

فنلندا ضد أيرلندا الشمالية (19:00)

إنجلترا ضد مالطا (21:45)

إيطاليا ضد مقدونيا الشمالية (21:45)

بولندا ضد جمهورية التشيك (21:45)

الدنمارك ضد سلوفينيا (21:45)

مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم

الأرجنتين ضد أوروجواي (02:00)

البرازيل ضد تشيلي (02:30)

مباريات كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023

بولندا تحت 17 ضد الأرجنتين تحت 17 (11:00)

السنغال تحت 17 ضد اليابان تحت 17 (11:00)

إيران تحت 17 ضد كاليدونيا الجديدة تحت 17 (14:00)

إنكلترا تحت 17 ضد البرازيل تحت 17 (14:00)

مباريات تصفيات كأس أوروبا تحت 21 عاما

كوسوفو (تحت23) ضد بلغاريا (تحت 21) (14:00)

بولندا (تحت 21) ضد إسرائيل (تحت 21) (17:00)

قبرص (تحت 21) ضد البوسنة والهرسك (تحت 21) (18:00)

النرويج (تحت 21) ضد إيرلندا (تحت 21) (19:00)

ألمانيا (تحت 21) ضد إستونيا (تحت 21) (19:00)

سويسرا (تحت 21) ضد أرمينيا (تحت 21) (19:30)

النمسا (تحت 21) ضد فرنسا (تحت 21) (19:30)

أوكرانيا (تحت 21) ضد لوكسمبورغ (تحت 21) (20:00)

رومانيا (تحت 21) ضد ألبانيا (تحت 21) (20:30)

بلجيكا (تحت 21) ضد أسكتلندا (تحت 21) (21:00)

إسبانيا (تحت 21) ضد المجر (تحت 21) (22:00)

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مباريات تصفيات كأس أوروبا تصفيات إفريقيا لكأس العالم مباريات منتخب مصر القنوات الناقلة مباريات اليوم الجمعة

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