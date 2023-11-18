في ذكرى جلوسه الـ11.. تعرف على أبرز مؤلفات البابا تواضروس الثاني

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم السبت بحلول الذكرى الـ11 لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وللبابا أكثر من 34 مؤلفاً في الكتاب المقدس والحياة الروحية والفنون الكتابية والكثير عن الخدمة والخادم الروحي والقراءات الكنسية.

كتب البابا

ولقداسة البابا عدة كتب تعليمية يتداولها الأقباط مثل:

1- هذا إيماني.

2- ليس بالخبز وحده.

3- كل ما يصنعه ينجح فيه.

4- مختصر تعليمي لأسبوع الآلام.

5- خطوات.

6- على أصابع اليد الواحدة.

7- يوميات الفرح.

8- وإلى أقصى المسكونة كلماتهم.

الجدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني، هو بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الـ118، وُلِد باسم وجيه صبحي باقي سليمان بالمنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور.

في 4 نوفمبر 2012، تم اختياره عن طريق القرعة الهيكلية ليكون بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رقم 118.

والتحق وجيه صبحي بجامعة الأسكندرية، بكلية الصيدلة، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975م، والتحق بالكلية الإكليركية، وتخرج منها عام 1983م، وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985م.

ثم ذهب الدكتور وجيه صبحي إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهبن في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور، وتمت رسامته قسًا في 23 ديسمبر 1989.

ثم انتقل للخدمة بمحافظة البحيرة في 15 فبراير 1990 م، ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997 م باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام لإيبارشية البحيرة مساعدًا للأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وأصبح مسئول عن خدمة منطقة كنج مريوط والقطاع الصحرواي و له العديد من العظات الروحية والكتابات.