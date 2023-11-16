الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس الأكاديمية العربية يتفقد مجمع خدمة الصناعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية

مجمع خدمة الصناعة
مجمع خدمة الصناعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية

تفقد الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الخميس، مجمع خدمة الصناعة التابع للأكاديمية، حيث التقي الدكتور خالد سعيد الكيلاني عميد مجمع خدمة الصناعة والدكتور أحمد صادق شعير مدير معهد الدراسات التقنية والمهنية، لمتابعة سير العملية التعليمية وبحضور كوكبة من نواب رئيس الأكاديمية والعمداء.

إنجازات المجمع والمعهد والأنشطة

من جانبه، قدم الدكتور خالد الكيلاني عميد المجمع، عرضًا تفصيليًا عن إنجازات المجمع والمعهد والأنشطة التى يقومون بها وشدد على أهمية دور المجمع فى الربط بين الصناعة والجانب الأكاديمى وضرورة توفير تدريب عملى للطلاب بكبرى الشركات العالمية  بالاضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين

وأكد “الكيلاني”: “هدفنا تخريج طالب تجذبه سوق العمل، فالمعهد معتمد من أكبر جهة منح شهادات مهنية بالعالم وهى هيئة بيرسون العالمية ومن وزارة التعليم العالى”.

وتوجه بالشكر للدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، على دعمه المتواصل ورعايته للمجمع بصفه عامة والمعهد بصفه خاصة ايمانا من سعادته بأهمية قضايا التعليم الفني.

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حجم الجهد المبذول فى المجمع والمعهد

كما شكر  الدكتور إسماعيل عبد الغفار، العمداء والمحاضرين على حجم الجهد المبذول فى المجمع والمعهد وعلى جودة الخدمة التعليمية المقدمة من المعهد المعتمد محليا ودوليا والذي تدعمه الاكاديمية من خلال توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية من مساعدات تعليم وتدريب علاوة على تأهيل محاضري المعهد على اعلى مستوى في التعليم.

مجلس مجمع خدمة الصناعة الإستشاري الأول للصناعة

وعرض عميد المجمع مقترح تنظيم "مجلس مجمع خدمة الصناعة الإستشاري الأول للصناعة" والذي يهدف إلى تعزيز رؤية وتوجهات رئيس الأكاديمية والتأكيد على أهمية تفعيل دور مجمع خدمة الصناعة في خلق ودعم فرص التعاون بين الأكاديمية والقطاع الصناعي بهدف تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأثنى رئيس الأكاديمية على المقترح المقدم بتقديم كافة الدعم لإقامة مثل هذا الحدث الهام وشجع الجميع لبذل كافة الجهد للخروج بالحدث بالشكل المرجو كعادة جميع فاعليات الأكاديمية بصفة عامة والمجمع بصفة خاصة.

مجمع خدمة الصناعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية

مجمع خدمة الصناعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية
مجمع خدمة الصناعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية
مجمع خدمة الصناعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية
مجمع خدمة الصناعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية
مجمع خدمة الصناعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية
مجمع خدمة الصناعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية
مجمع خدمة الصناعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية
مجمع خدمة الصناعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية
مجمع خدمة الصناعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية
مجمع خدمة الصناعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية
مجمع خدمة الصناعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية
مجمع خدمة الصناعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية
الاكاديمية وزير النقل وزارة النقل كامل الوزير رؤوف عبيد

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