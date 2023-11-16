الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فلسطين المحتلة..

الاحتلال ينصب برجا عسكريا بمسافر يطا واندلاع مواجهات جنوب نابلس

مدينة الخليل الفلسطينية
مدينة الخليل الفلسطينية

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، برجا عسكريا بمنطقة "اغزيوه" في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات في مدينة نابلس، أصيب خلالها 3 أطفال برصاص الاحتلال.

وقال رئيس مجلس قروي سوسيا جهاد نواجعة لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": إن "قوات الاحتلال نصبت برجا عسكريا على أراضي المواطنين في منطقة "اغزيوه"، الواقعة بين قرية سوسيا وماعون في مسافر يطا، وذلك لمراقبة حركة المواطنين".

وفي نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، في قرية بورين الواقعة جنوب المدينة.

وقالت مصادر محلية: إن "قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب المواطنين وممتلكاتهم".

من جهتها قالت "وفا"، إن 3 أطفال أصيبوا اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل: إن "3 أطفال أصيبوا برصاص الاحتلال، خلال مواجهات في بلدة بيتا".

 

قوات الاحتلال تقتحم مجددا طولكرم

‫ وفي مدينة طولكرم الواقعة شمالي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، بلدة فرعون جنوب المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، ونشرت دورياتها الراجلة في أحيائها وتحديدا الحي الغربي، واعتلت أسطح عدد من البنايات في المنطقة.

 

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وفا: الاحتلال يحدث دمارًا كبيرًا في البنية التحتية لمخيم طولكرم

وكانت طولكرم ومخيمها شهدا أول أمس اقتحام موسع لقوات الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات امتدت 15 ساعة متواصلة، استخدمت خلالها قوات الاحتلال طائرات مسيّرة وجرافات، وخلفت وراءها دمارا في البنية التحتية.

واستهدفت القوات الصهوينية وقت الاقتحام عددا من الفلسطينيين بمسيّرة وبالرصاص الحي، مما أسفر عن استشهاد 7 أشخاص، وإصابة 12 آخرين بينهم 4 إصاباتهم خطيرة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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