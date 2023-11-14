الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وفا: الاحتلال يحدث دمارًا كبيرًا في البنية التحتية لمخيم طولكرم

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية

أحدث عدوان الاحتلال دمارًا كبيرًا في الشوارع والبنية التحتية وممتلكات المواطنين بمدينة ومخيم طولكرم في الضفة الغربية. 

بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإنه بعد 15 ساعة متواصلة من عدوان قوات الاحتلال على المدينة والمخيم، حجم التخريب والتجريف غير مسبوق في الشوارع، وخطوط المياه والكهرباء والصرف الصحي، والمنازل والمنشآت التجارية الخاصة والعامة.

ذكرت الوكالة أنه بمجرد الدخول للمدينة شوهدت عشرات المركبات المتحطمة جراء دهسها من قبل جرافات وآليات الاحتلال، في المخيم وشارع نابلس المحاذي له.

ودمرت جرافات الاحتلال شارع المقاطعة في المدينة والقريب من مدخل المخيم الجنوبي، وشارع المسلخ الممتد لمدخل المخيم من جهته الشرقية، وشارع جامعة القدس المفتوحة المحاذي لمدخله الشمالي، إضافة إلى تدميره لمداخله الرئيسية وأزقته.

وطال التجريف المنازل والمحال التجارية على طول الشارع الرئيسي للمخيم ومدارس الوكالة وقاعة العودة، إضافة إلى الدمار والهدم لعدد منها بعد تفجيرها وقصفها بصواريخ أطلقتها طائرات مسيرة.

كما هدمت جرافة الاحتلال نصب قوس ومفتاح العودة، والنصبين التذكارين للشهيدين حمزة خريوش وسامر الشافعي في حي مربعة حنون في المخيم.

‫ودمرت جرافة عسكرية ثقيلة صرح الشهيد ياسر عرفات المقام على شارع نابلس المحاذي لمخيم طولكرم.

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عدوان الاحتلال الاسرائيلي مدينة ومخيم طولكرم لضفة الغربية حجم التخريب والتجريف دمارا كبيرا الشوارع والبنية التحتية

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