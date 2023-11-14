الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشهاد شاب خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

استشهاد
استشهاد

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، بوجود اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، مما أدى إلى استشهاد شاب برصاص الاحتلال.

استشهاد شاب برصاص الاحتلال

فيما أعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، بحسب وكالة أنباء فلسطين الرسمية، منذ قليل، عن استشهاد الشاب وليد نسيم مصيعي، 26 عامًا، برصاص الاحتلال في طولكرم، ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة والمخيم إلى 6 شهداء.

ونعت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم الشهداء الستة، وأعلنت عن إضراب شامل، اليوم الثلاثاء، لجميع مناحي الحياة حدادًا على أرواح الشهداء، وتنديدًا بجرائم الاحتلال ومجازره.

وباستشهادهم ترتفع حصيلة شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى 31 شهيدًا.

اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فلسطين قوات الاحتلال إسرائيل

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