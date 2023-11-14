عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم عوريف جنوب نابلس ويحاصر منزلا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية عوريف جنوب مدينة نابلس، وداهمت منزل عائلة الشهيد مهند فالح شحادة، بعد محاصرته.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية، بأن أكثر من 20 مركبة عسكرية إسرائيلية اقتحمت القرية، وحاصرت منزل عائلة الشهيد شحادة، تمهيدا لهدمه.

واستشهد مهند شحادة (26 عاما) في 20 يونيو الماضي، برصاص مستعمر على طريق رام الله - نابلس بالقرب من قرية اللبن الشرقية، كما استشهد ابن قريته خالد صباح (24 عاما) برصاص وحدة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال طوباس، بزعم إطلاقهما نار أسفر عن مقتل مستعمرين وإصابة آخرين.