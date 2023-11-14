الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم عوريف جنوب نابلس ويحاصر منزلا

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية عوريف جنوب مدينة نابلس، وداهمت منزل عائلة الشهيد مهند فالح شحادة، بعد محاصرته.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية، بأن أكثر من 20 مركبة عسكرية إسرائيلية اقتحمت القرية،  وحاصرت منزل عائلة الشهيد شحادة، تمهيدا لهدمه.

واستشهد مهند شحادة (26 عاما) في 20 يونيو الماضي، برصاص مستعمر على طريق رام الله - نابلس بالقرب من قرية اللبن الشرقية، كما استشهد ابن قريته خالد صباح (24 عاما) برصاص وحدة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال طوباس، بزعم إطلاقهما نار أسفر عن مقتل مستعمرين وإصابة آخرين.

الأكثر قراءة

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم عوريف جنوب نابلس ويحاصر منزلا

عاجل.. استشهاد 31 شخصًا فى قصف إسرائيلى على مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا بدير البلح ودمرته فوق ساكنيه

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

غضب فى الأهلى من كولر.. وهانى يجدد بـ46 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟