السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية تختتم الجزء الاول من أحدث أنشطتها

سامي فوزي
سامي فوزي

 تختتم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم السبت، الجزء الأول من نشاطها الأحدث، حيث بدأ مركز جسور التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية أمس الجمعة الجزء الأول من ورشة عن التطريز.

ثم تعود للجزء الثاني خلال يومي الجمعة والسبت الموافقين الرابع والخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءًا، وذلك بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.


تقدم الورشة المدربة ماريان نادر، إذ يضم اليوم التعرف على مبادئ فن التطريز، حيث تساعد الورشة علي التفرقة بين الأنواع الجيدة للخامات المستخدمة وكيفية استخدام الغرز المناسبة لكل باترون، يُعد فن التطريز من أهم الفنون اليدوية حيث يساعد الشخص علي تفريغ طاقته في شكل من اختياره ووضع لمسته الخاصة.

من هو المسيح 

من جهة أخرى، نظم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة ندوة حول "من هو المسيح؟" والجدل الذي حدث في مجمع نيقية عام ٣٢٥م، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي ومدير مركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، و ذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي في بداية كلمتهِ: يُعتبر الجدل الذي حدث في مجمع نيقية له أهمية كبيرة ومؤثرة على إيماننا المسيحي

وقدم الندوة المحاضر القس باترك وايتورث راعي كنيسة جميع القديسين الاسقفية في مدينة باث بإنجلترا، محاضرة عن تاريخ الإيمان المسيحي، والجدل الذي حدث في مجمع نيقية عام ٣٢٥م حول طبيعة المسيح، وتأثير هذا الجدل على الإيمان المسيحي حتى اليوم.

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