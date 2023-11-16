أستاذ اقتصاد يكشف أهم التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل، إن الدولة المصرية قدمت العديد من التوجيهات في دعم الصناعة، مؤكدًا أن مصر لديها ميزة نسبية في صناعة الأثاث ويوجد لدينا صناعة مميزة بمدينة دمياط.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "إكسترا نيوز"، أن دمياط توفر العمالة الماهرة، وكذلك رقي الصناعة، مما يساهم في تصديرها لدول العالم وتحظى بإشادة كبيرة.

وتابع، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بـالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تقوم عليها اقتصاديات دول كبرى، مؤكدًا أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي التمويل؛ ولذا الدولة بادرت بتمويل العديد من المشروعات، وكذلك التشريعات والتي قطعت فيها الدولة المصرية شوطًا كبيرًا.

دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

واكد أن الدولة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التمويل، كما أن المعارض تلعب دورًا كبيرًا في الترويج لهذه الصناعات، وبالتحديد صنع في مصر، وكذلك تقديم الدعم للصناعة والتعليم الفني وتدريب الكوادر البشرية.