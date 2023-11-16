خبير اقتصادى: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 50% من الناتج المحلى

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة استطاعت أن تقدم كل الدعم والمساعدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي استطاع بناء مصانع مجهزة لاستيعاب فرق العمل والكوادر البشرية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة وفرت المشروعات لتحقيق انطلاقة قوية في هذا القطاع لأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قطار التنمية في كل دول العالم وتسهم في حجم الناتج المحلي الإجمالي من 40 إلى 50%، مؤكدًا أن هذا لا يتم إلا من خلال التيسير عليهم من آلات ومعدات وتيسيرات وتجهيز مصانع، وتوفير ما يحتاجونه للبدء في مشروعاتهم.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحقق فرص عمل وتسهم في زيادة الناتج المحلي

وأكد أن هذه المشروعات تحقق فرص عمل وتسهم في زيادة الناتج المحلي وتوفير الكثير من المواد الصغيرة، مشيرًا إلى أن الدولة أقامت مدنًا صناعية كاملة ومنها مدينة الآثار في دمياط، ووفرت لهم المستلزمات والمكان بأسعار في متناول الجميع.