الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: أكثر من 70% من المشروعات الصغيرة داخل القطاع الخاص

محمد أنيس
محمد أنيس

قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الخاص هو القاطرة الرئيسية لنشاط الاقتصاد وداخله أكثر من 70% عبارة عن مشروعات صغيرة ومتوسطة، مؤكدًا أنه القاطرة لصناعة اقتصاد قوي لزيادة فرص العمل وأرباح الشركات وزيادة الأرباح الضريبية في الموازنة العامة للدولة.

أهمية الدعم الفنى للمشروعات الصغيرة

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدعم المالي المقدم للمشروعات الصغيرة من خلال مبادرات التمويل التي وصل الدعم فيها أكثر من 40 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدعم الفني مهم جدًا لأننا في مرحلة إعادة هيكلة النشاط الاقتصادي لتقليل الواردات وزيادة الصادرات ودعم المشروعات الصغيرة، بحيث تدخل في مدخلات الإنتاج في المشروعات الصغيرة وتكون بجودة كبيرة.

وأكد أنه متوفر دراسات للجدوى، والخبرات المتراكمة في حل المشاكل التي يمكن أن يقابلها ومتوفر أيضًا السوق التي من الممكن أن يورد إليها.

الخبير الاقتصادي مشروعات صغيرة القطاع الخاص أهمية الدعم الفني إعادة هيكلة النشاط الاقتصادي زيادة فرص العمل زيادة الأرباح

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