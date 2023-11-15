الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى يكشف المبادرات التى تقدمها الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة مهمة جدًا في مصر، فالمشروعات الصغيرة عدد العمالة أقل من 50 عاملًا تمثل 25%، من القطاع العام للمشروعات، وكذلك المشروعات الصناعية تمثل 50%.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الحجم الكبير يرجع لتاريخ الصناعة والزراعة في مصر منذ فجر التاريخ منذ أن كانت الصناعات الحرفية هي المسيطرة، مشيرًا إلى أنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادي تولي الدولة المشروعات الصغيرة اهتمامًا كبيرًا في التمويل والدولة ضخت 200 مليار جنيه بالفعل بنسبة فائدة 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 7% وهى أقل من البنوك التجارية.

كيف يساعد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستثمر

وتابع أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد المستثمر من خلال تقديم الفرص الاستثمارية وتقديم دراسات جدوى ويساعد في المعارض التسويقية، مؤكدة أنه يوجد قانون مخصص للمشروعات يتضمن مجموعة من الإعفاءات والحوافز التي تقدم للمشروعات آخرها ما صدر من تعديل تشريعي بتقرير ضريبة منخفضة على المشروعات الصغيرة لضمها للمنظومة الرسمية.

الخبير الاقتصادي المشروعات الصغيرة متناهية الصغر الاصلاح الاقتصادي جهاز المشروعات الصغيرة

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